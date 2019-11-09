Профессор-убийца из Санкт-Петербурга ранее подозревался в истязании студентки

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве задержали историка и преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). В пакете, от которого он пытался избавиться, полиция обнаружила отрубленные женские руки.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Подозреваемый в убийстве молодой женщины в квартире на набережной Мойки в Петербурге доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов признался в содеянном, сообщил журналистам адвокат Александр Почуев.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что в субботу утром из реки Мойки полицейские вытащили мужчину. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Спасенного госпитализировали с переохлаждением. Позже была установлена его личность. Решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

Выяснилось также, что убийство девушки произошло еще 7 ноября на квартире историка. Соколов застрелил свою бывшую ученицу, после чего спрятал тело.

"Он оформил явку с повинной", — цитирует адвоката Александра Почуева РИА Новости.

По его словам, меру пресечения Соколову могут избрать в воскресенье.

Питерское издание 47news сообщило в субботу, что при обыске в квартире Соколова нашли женское тело, отрезанную голову и окровавленную пилу. По данным издания, погибшая — 24-летняя выпускница СПбГУ. Как пишут петербургские СМИ, девушка общалась с историком, у них есть совместные научные работы. Питерские СМИ также сообщают, что между девушкой и преподавателем были романтические отношения.

В пресс-службе СПбГУ заявили, что шокированы случившимся и выразили соболезнования родным и близким погибшей.

С именем Соколова связан скандал с истязанием другой девушки. Об этом инциденте сообщало издание "Московский комсомолец". Сама история, судя по дате на заявлении от потерпевшей в правоохранительные органы, приоизошла в ноябре 2008 года. Тогда Соколов, отмечает издание, уволился из СПбГУ и некоторое время жил в Москве, где являлся консультантом коллекционера предметов эпохи Наполеона Виктора Батурина (брата жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова).

Девушка сообщила правоохранительным органам, что историк жестоко избил ее на съемной квартире в Москве и даже якобы пытался убить. Впрочем, официальных подтверждений этих фактов в электронных версиях СМИ не опубликовано.

Кандидат исторических наук Соколов считается специалистом по военной истории, а в частности истории наполеоновских войн.

За научную и общественную деятельность награждён орденом Почётного легиона. Также историк консультирует режиссёров, снимающих фильмы об эпохе Наполеона.