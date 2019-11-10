Пока вы спали: авиаинцидент в Египте, самочуствие Заворотнюк и прокол Трампа

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Едва катастрофой не закончилась посадка лайнера, принадлежащего украинской авикомпании: у самолета, загорелось шасси. Инцидент произошел после приземления в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Наземные службы и спасатели быстро потушили огонь, не дав ему распространиться на другие части самолета.

Все пассажиры рейса были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Причиной пожара стала утечка масла

в стойке шасси самолета, после чего загорелась одна из шин.

Надулся на организаторов протестов, но сдул "Трампа"

В Алабаме футбольный болельщик "зарезал" надувного "малыша-Трампа". Такую фигуру обычно приносят на свои митинги недовольные политикой американского президента.

В этот раз шар, изображающий Трампа в образе злого младенца в подгузнике с мобильным телефоном в руке, привезли на матч, зная что на нем будет присутствовать президент.

Аренда шара стоила организаторам протеста 4 тысячи долларов, которые были собраны с помощью пожертвований.

Мужчина, протнкнувший надувного президента, был недоволен организаторами протеста против Трампа. Он продолжал кричать на организаторов, пока полиция в наручниках вела его к машине.

Сам Трамп разместил в своем твиттер-акаунте видео с этого стадиона. Но не инцидент с шаром, а то, как его овациями встречают болельщиками.

​"Но Fake News вам никогда этого не покажут", - посетовал президент.

Заворотнюк становится лучше

Продюсер и бывший руководитель группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится лучше, самые страшные прогнозы не сбываются.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку", - написал он в Instagram. © Sputnik / Рамиль Ситдиков Что может означать выписка Заворотнюк из больницы: комментарий онколога

Разин отметил, что его источник, который ранее контактировал с врачом актрисы, сейчас с ней не общается.

"Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя", - добавил он.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк в тяжелом состоянии. Позже родственники актрисы прокомментировали данные о ее болезни, опровергнув многие утверждения СМИ, в частности, отметив, что актриса не находилась в коме и не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.