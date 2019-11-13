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Затопленная площадь Сан-Марко в Венеции

Венеция во власти стихии: апокалиптическое наводнение на фото и видео

© REUTERS / Manuel Silvestri
Происшествия
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Sputnik Молдова

Штормовой ветер и прилив спровоцировали подтопление, неполадки с электричеством, короткие замыкания и пожары. Есть погибшие.

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В Венеции объявлено чрезвычайное положение: ночью вода поднялась до 187 сантиметров, погибли два человека, произошло несколько возгораний, сообщает Il Gazzettino.

Штормовой ветер и прилив спровоцировали неполадки с электричеством, которые спровоцировали пожары. В том числе — во дворце Ка-Пезаро, построенном в XVIII веке на Гранд-канале. Также горело одно из строений на острове Лидо, пишет издание.

Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции в связи с затоплением, а ущерб "невероятным и пугающим".

В среду уровень воды снизился до 130 сантиметров, сообщает муниципалитет.

Венецианцы и гости города выкладывают в соцсетях фото и видео стихийного бедствия и его последствий. Так, Даниэль де Стефани показал, как ночью прибывала вода.

"Вчера Венеция в буквальном смысле ушла под воду, сильный прилив и ветер до 100 километров в час сделали свое дело. Пострадали простые люди. У кого-то больше нет катера, потому что его разбило о набережную. У кого-то больше нет гондолы. У кого-то затопило весь товар. Вроде бы все привыкли к наводнению, но не к такому сильному", — пишет Максим Беллини.

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Публикация от НЕСКУЧНЫЙ ГИД ПО ВЕНЕЦИИ🚣🇮🇹🤵🏼 (@maximbellini)

"Венеция пострадала от наводнения. Серьезный ущерб нанесен достопримечательностям", — сообщает один из пользователей.

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Публикация от Olga Ignatieva (@littlepuff87)

В сети люди соболезнуют венецианцам и высказывают слова поддержки: "Венецианцы, мы с вами".

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