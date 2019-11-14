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Спасатели

Сложно, но не невозможно: угоревшего кота пожарные "откачали" - видео

© Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова

Чрезвычайное происшествие случилось в Твери, больше всего пострадал домашний любимец, которого пришлось возвращать к жизни.

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Видео спасения животного опубликовано в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как пожарный поливает пострадавшего кота водой и прикладывает к нему кислородную маску. Постепенно животное пришло в себя.

В марте аналогичный случай произошел в Магадане: спасатели реанимировали двух надышавшихся угарным газом котов с помощью непрямого массажа сердца и кислородной маски. После этого пожарные получили благодарственные письма от руководства региона.

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