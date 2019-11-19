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Памятник Дюку де Ришелье в Одессе, архивное фото.

Гражданам Молдовы опасно ездить в Одессу - есть риск подхватить опасный вирус

© Sputnik / Sergej Poljakov
Происшествия
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Sputnik Молдова

В Одессе зафиксирована вспышка опасного вируса: достаточно лишь однажды не помыть руки, как можно подхватить его. Граждане нашей республики, отправляясь в город у Черного моря, должны быть предельно внимательными.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Одесса является излюбленным направлением для поездок граждан нашей страны не только в сезон, когда многие едут туда отдыхать, но и в холодное время года. Многие едут в Одессу, чтобы встретиться со знакомыми или друзьями. Иные для того, чтобы просто погулять по живописному городу и провести там выходные, третьи - за покупками, ведь вещи там стоят гораздо дешевле. 

Однако опасные вирусы подстерегают наших сограждан даже в холодное время года, один из них - Коксаки. Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки этого вируса, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
Прививание от вируса бешенства
© Fotolia / Tobias Arhelger
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"Заражение вирусом Коксаки имеет признаки обычного ОРВИ с одним кардинальным отличием - сыпью на ладонях детей. Причем болезнь относится к категории очень заразных: если заболевает один ребенок, то обычно быстро заболевают все, с кем он контактировал", - приводит слова Буйневич украинские региональные СМИ.

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Вирусы Коксаки хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте и являются одной из основных причин возникновения асептического менингита.

Инфекция может передаваться через загрязненные продукты, предметы быта, воду и воздушно-капельным путем. Чаще всего заражению подвержены дети в возрасте до 10 лет.

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Теги:
граждане Молдовы, опасность, вспышка, Одесса, вирус


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