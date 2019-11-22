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Танкер

Терпящий бедствие танкер "Delfi" ходил под флагом Молдовы незаконно - видео

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Sputnik Молдова

Морское агентство Молдовы выступило с заявлением по поводу танкера, который терпит бедствие у берегов Украины.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Терпящий бедствие у берегов Украины под Одессой танкер "Delfi" ходил под молдавским флагом незаконно. Об этом сообщает Морское агентство Молдовы.

По заявлению агентства, разрешение на право плавания под морским флагом Молдовы было отозвано у этого морского судна еще 27 сентября 2018 года из-за несоответствия его технического статуса требованиям международных конвенций в области судоходства, участником которых является Республика Молдова.

В соответствии с решением Морского агентства Молдовы, танкер был принудительно удален из Государственного реестра судов Республики Молдова. Об этом были поставлены в известность владелец судна, классификационное общество и портовые власти в регионе эксплуатации.

Вместе с тем Морское агентство Молдовы заявляет о готовности сотрудничать с украинскими властями в работах по эвакуации экипажа и обеспечению безопасности мореплавания в этом районе.

В пятницу утром танкер под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Судно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". По сообщению одесских СМИ, из танкера началась утечка горючего.

Из порта на спасение людей вышел большой частный буксир "Австралия", однако капитан судна отказался подать сигнал SOS и эвакуировать судно. На "Delfi" находятся не меньше 15 человек.

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Теги:
судоходство


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