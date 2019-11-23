Авария танкера "Делфи": содержание нефтепродуктов выше нормы в 157 раз

Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе выше нормы в 157 раз. Об этом в субботу написал и.о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее стало известно, что танкер под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Танкер "Делфи" сел на мель в ночь на пятницу, на борту был экипаж из трех человек. Его эвакуировали 22 ноября. В Морском агентстве Молдовы заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.

"По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз", - написал Фирсов.

По его словам, вдоль берега удалось растянуть сорбирующие боны. "Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море", - отметил и. о. главы Госэкоинспекции.

Фирсов сообщил, что "владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы".

Что заявляли в Морском агентстве Молдовы

Разрешение на право плавания под морским флагом Молдовы было отозвано у этого морского судна еще 27 сентября 2018 года из-за несоответствия его технического статуса требованиям международных конвенций в области судоходства, участником которых является Республика Молдова.

В соответствии с решением Морского агентства Молдовы, танкер был принудительно удален из Государственного реестра судов Республики Молдова. Об этом были поставлены в известность владелец судна, классификационное общество и портовые власти в регионе эксплуатации.

Вместе с тем Морское агентство Молдовы заявило о готовности сотрудничать с украинскими властями в работах по эвакуации экипажа и обеспечению безопасности мореплавания в этом районе.

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