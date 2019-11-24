16:37 24 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.32
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Президентские выборы в Румынии

На выборах президента Румынии избиратель умер прямо во время голосования

© REUTERS / INQUAM PHOTOS / Octav Ganea
Происшествия
Получить короткую ссылку
115 0 0
Sputnik Молдова

В жудеце Долж 80-летний мужчина скончался прямо на избирательном участке - до кабины для голосования он так и не дошел.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. На выборах президента Румынии 80-летний мужчина скончался на избирательном участке в городе Амэрэштий-де-Сус жудеца Долж.

Мужчина вошел на избирательный участок, получил бюллетень и направился к кабине для голосования. Однако не дойдя до кабинки, он упал. Первоначально персоналу участка показалось, что пенсионер потерял сознание, однако прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Во второй тур выборов президента Румынии вышли Йоханнис и Дэнчилэ

Реанимационные мероприятия результата не дали. Голосование на этом участке пришлось временно прервать, сообщает ro.sputnik.md.

В воскресенье - третий день голосования на выборах президента Румынии для граждан этой страны, находящихся за рубежом. В Республике Молдова, по состоянию на 13.00, проголосовали более 32 тысяч граждан Румынии, в том числе около 16 тысяч избирателей - на 12 участках, открытых в Кишиневе.

В целом в Республике Молдова открыто 37 избирательных участков.

В общей сложности за границей проголосовали более полумиллиона румынских избирателей, согласно данным Центрального избирательного бюро в Бухаресте.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

В Молдове открылись избирательные участки на выборах президента Румынии
В Румынии выбирают президента: голосование в стране началось
Теги:
выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя в фотографиях: самые яркие события, прошедшие 16 - 22 ноября
Два маэстро - две души: в столице Грузии вспомнили режиссеров Данелия и Хуциева
Два маэстро - две души: в Тбилиси вспомнили режиссеров Данелия и Хуциева
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться