На выборах президента Румынии избиратель умер прямо во время голосования

В жудеце Долж 80-летний мужчина скончался прямо на избирательном участке - до кабины для голосования он так и не дошел.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. На выборах президента Румынии 80-летний мужчина скончался на избирательном участке в городе Амэрэштий-де-Сус жудеца Долж.

Мужчина вошел на избирательный участок, получил бюллетень и направился к кабине для голосования. Однако не дойдя до кабинки, он упал. Первоначально персоналу участка показалось, что пенсионер потерял сознание, однако прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть.

Реанимационные мероприятия результата не дали. Голосование на этом участке пришлось временно прервать, сообщает ro.sputnik.md.

В воскресенье - третий день голосования на выборах президента Румынии для граждан этой страны, находящихся за рубежом. В Республике Молдова, по состоянию на 13.00, проголосовали более 32 тысяч граждан Румынии, в том числе около 16 тысяч избирателей - на 12 участках, открытых в Кишиневе.

В целом в Республике Молдова открыто 37 избирательных участков.

В общей сложности за границей проголосовали более полумиллиона румынских избирателей, согласно данным Центрального избирательного бюро в Бухаресте.

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