Смерть весом 900 килограмм проплывет через город - фото

Операцию по обезвреживанию старой авиабомбы проводят в понедельник в Щецинском заливе на севере Польши.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. В акватории Щецинского залива была обнаружена бомба типа Mk IV, которая, как предполагается, была сброшена с британского самолета во время войны. Вес боеприпаса составляет 900 килограммов, сообщает Правительственный центр безопасности.

"В связи с акцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны введен запрет на движение судов. Также запрещено приближаться к реке Свине на расстояние менее 750 метров", - говорится в сообщении.

По плану, после поднятия на поверхность, мину должны погрузить на специальное судно и вывезти на морской полигон для подрыва.

Транспортировать бомбу будут по реке, которая течет через город Свиноуйсьце. В городе также предприняты дополнительные меры безопасности.

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