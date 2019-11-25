Дрезден: "крупнейшая кража художественных ценностей в послевоенной истории" - видео

Власти говорят об экспонатах "неизмеримой ценности", пресса оценивает стоимость похищенного почти в миллиард евро.

КИШИНЕВ, 25 ноя – Sputnik. В ходе ограбления сокровищницы "Зеленый свод" в Дрездене похищены предметы искусства неизмеримой ценности, заявил журналистам перед зданием музея министр внутренних дел Саксонии Роланд Вёллер.

"Сегодня "черный день" для культурного наследия Саксонии. В ранние утренние часы многочисленные преступники проникли в "Зеленый свод" и похитили предметы искусства неизмеримой ценности. Речь идет не только о материальной ценности, но и нематериальной, которая является бесценной для Саксонии", - заявил министр, его выступление транслировалось в прямом эфире на телеканале N24.

Он добавил, что "произошла атака на культурное наследие всех саксонцев". Полиция и следственные органы "активно работают над раскрытием данного дела, создана особая комиссия, которая руководит работой на месте преступления", сказал министр. Он добавил, что "мы сделаем все, чтобы вернуть предметы искусства и схватить преступников".

Полиция Дрездена ранее заявила РИА Новости, что в саксонской сокровищнице "Зеленый свод" в городе произошло ограбление, но что именно украли – пока не известно. Преступники пока что находятся в бегах. Ограбление произошло в понедельник утром, когда в здании музея не было посетителей.

Ранее представительница пресс-службы "Государственные коллекции произведений искусства Дрездена" не смогла подтвердить по телефону корреспонденту РИА Новости информацию о том, что известная сокровищница "Зеленый свод" (Grünes Gewölbe), где хранятся драгоценности и предметы искусства из коллекции саксонских королей, была подвергнута нападению со стороны неизвестных злоумышленников.

Ранее таблоид BILD сообщил о "крупнейшей краже художественных ценностей в послевоенной истории".

По информации издания, речь идет о похищении "античных украшений на сумму почти в миллиард евро".

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