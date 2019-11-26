Он выбрал не тот дом: вор хотел быстрой наживы, но получил отпор от старушки

Пожилая американка избила грабителя столом, налетчик не знал, что бабушка ежедневно тренируется в атлетическом зале и поднимает 102 килограмма в становой тяге.

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Пенсионерка-бодибилдер из Нью-Йорка Уилли Мерфи избила столом вломившегося к ней в дом злоумышленника, сообщает WHAM-TV.

Мужчине сильно не повезло, он не знал, что в свои 82 года женщина ежедневно тренируется в зале и поднимает 102 килограмма в становой тяге. Постучавшись к старушке в дверь около 23:00, он попросил вызвать скорую помощь. А когда женщина не захотела пускать его в дом, злоумышленник решил выбить дверь.

"Он выбрал не тот дом, чтобы вломиться", - отметила Мерфи.

Под рукой у пенсионерки оказался стол, который она вдребезги разбила об мужчину. Когда хулиган упал на пол, хозяйка дома стала прыгать по нему, а потом и вовсе залила шампунем. Затем женщина взяла щетку, а когда злоумышленник потянул ее на себя, Мерфи ударила его этой самой щеткой.

Приехавшие по вывозу бабушки полицейские были поражены ее физической подготовкой и попросили сфотографироваться с ними. Самого злоумышленника доставили в больницу.

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