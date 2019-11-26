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Cutremur în Albania

В соцсетях появились кадры разрушительного землетрясения в Албании

© REUTERS / FLORION GOGA
Происшествия
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Sputnik Молдова

Президент Албании Илир Мета назвал драматичной ситуацию в своей стране после ночного землетрясения: по последним данным погибли 6 человек, сотни раненых.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. По меньшей мере 6 человек стали жертвами землетрясения в Албании, сообщается о нескольких разрушенных зданиях в Дурресе и Тумане, где под завалами еще остались люди, передает местное издание Faktor.

Сейсмограф
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от албанской столицы Тираны. Число пострадавших превысило 300 человек.

Как уточняют издание, сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса. В соцсетях появились фото и видеокадры, на которых запечатлены последствия ночного землетрясения. 

Президент Албании Илир Мета назвал очень драматичной ситуацию в стране после землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого, по последним данным, стали шесть человек, передает РИА Новости с ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ситуация очень драматичная. Принимаются все усилия, чтобы достать людей из-под руин", - заявил президент журналистам.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, 

По данным румынского Института исследований и разработок в области физики Земли (INFP), ночью в этом месте последовала череда афтершоков магнитудой 3,3 и 4,6. Также толчки были зафиксированы и в Адриатическом море.

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