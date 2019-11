В соцсетях появились кадры разрушительного землетрясения в Албании

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. По меньшей мере 6 человек стали жертвами землетрясения в Албании, сообщается о нескольких разрушенных зданиях в Дурресе и Тумане, где под завалами еще остались люди, передает местное издание Faktor.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от албанской столицы Тираны. Число пострадавших превысило 300 человек.

Как уточняют издание, сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса. В соцсетях появились фото и видеокадры, на которых запечатлены последствия ночного землетрясения.

#Earthquake: Citizens and firefighters rescue the boy from the ruins of a palace in #Thumana, #Albania. - @LastQuake pic.twitter.com/cV1KYx1mgk