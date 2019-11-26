В соцсетях появились кадры разрушительного землетрясения в Албании

Президент Албании Илир Мета назвал драматичной ситуацию в своей стране после ночного землетрясения: по последним данным погибли 6 человек, сотни раненых.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. По меньшей мере 6 человек стали жертвами землетрясения в Албании, сообщается о нескольких разрушенных зданиях в Дурресе и Тумане, где под завалами еще остались люди, передает местное издание Faktor.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от албанской столицы Тираны. Число пострадавших превысило 300 человек.

Как уточняют издание, сильные подземные колебания ощущались непосредственно в столице, а также в городе Дурресе, который расположен ближе всего к эпицентру. В 30 километрах от Тираны обрушились два жилых дома, еще два здания рухнули в городе Кавая, недалеко от Дурреса. В соцсетях появились фото и видеокадры, на которых запечатлены последствия ночного землетрясения.

Президент Албании Илир Мета назвал очень драматичной ситуацию в стране после землетрясения магнитудой 6,4, жертвами которого, по последним данным, стали шесть человек, передает РИА Новости с ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Ситуация очень драматичная. Принимаются все усилия, чтобы достать людей из-под руин", - заявил президент журналистам.

Геологическая служба США (USGS) во вторник утром сообщила о произошедшем неподалеку от столицы Албании Тираны землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов,

По данным румынского Института исследований и разработок в области физики Земли (INFP), ночью в этом месте последовала череда афтершоков магнитудой 3,3 и 4,6. Также толчки были зафиксированы и в Адриатическом море.

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