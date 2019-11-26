На Балканах неспокойно: рядом с Албанией произошло новое землетрясение

Румынскую Вранчу тоже трясет, последний раз подземные толчки были зафиксированы 24 ноября, а эпицентр находился на глубине 123 км,.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Хорватии и Боснии и Герцеговине (БиГ), сообщает румынский Институт исследований и разработок в области физики Земли (INFP).

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло неподалеку от столицы Албании Тираны. После сильного толчка последовала череда артешоков магнитудой выше 5 и около 3. Власти страны сообщили о 8 погибших и 300 раненых.

О последствиях землетрясения в Хорватии и БиГ пока не сообщается. Местное издание отмечает, что толчки ощущались и в Черногории. Сейсмолог Ядранка Михалевич, комментируя ситуацию, отметила, что подобные землетрясения не бывают единичными. По ее словам, нельзя исключать, что серия подземных толчков может длиться до двух месяцев. Она не стала делать прогнозы, но напомнила, что сильному землетрясению в Албании предшествовало несколько незначительных.

Кстати, в соседней с Молдовой Вранче последний раз подземные толчки были зафиксированы 24 ноября. Эпицентр находился на глубине 123 км, а магнитуда землетрясения составила 3,7. Всего, по данным INFP, в ноябре Вранча "возмущалась" порядка 10 раз.

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