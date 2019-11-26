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Эмблема на форме сотрудника полиции

СтопПедофил: как иркутский школьник помог спасти похищенную девочку - видео

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Услышав крики, подросток заручился помощью прохожего и они вместе сорвали преступные намерения рецидивиста.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. В Иркутске школьник и мужчина спасли девятилетнюю девочку от насильника, сообщили в региональном ГУМВД.

Десятиклассника школы №37 Вячеслава Дорошенко и работника одного из предприятий Глеба Сизых наградят ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления.

СК сообщил, что 23 ноября 48-летний житель Иркутска силой посадил девочку в свою машину, заблокировал двери и начал движение. Проходящий мимо подросток услышал крики ребенка. Он бросился за помощью к находившемуся неподалеку мужчине, и они вместе, догнав автомобиль, спасли девочку. Злоумышленнику удалось скрыться, но через несколько часов его задержали.

Следователи установили, что с 2001 года похититель девочки отсидел уже два срока за совершение преступлений сексуального характера, освободился из мест лишения свободы в марте 2017 года. Ему предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего и арестовали.

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