Белый дом: эвакуация была короткой, деталей об опасности с воздуха немного

Ранее ТВ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в Вашингтоне нарушено воздушное пространство. Северному командованию ВС США было поручено предпринять меры.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Белый дом переведен в нормальный режим работы после временного перекрытия из-за сообщений о нарушении воздушного пространства в американской столице, передает телеканал NBC News.

Ранее ТВ со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что в Вашингтоне нарушено воздушное пространство. Северному командованию ВС США было поручено предпринять меры.

"Блокирование Белого дома снято", - отмечает ТВ.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, здание конгресса США было эвакуировано на короткий промежуток времени.

"Официальные лица сообщают, что самолет нарушил правила воздушного пространства в ограниченной области во вторник. Эвакуация была предпринята в качестве предохранительной меры", - пишет агентство.

Дополнительных подробностей по инциденту пока неизвестно.

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