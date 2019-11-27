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Авария

Опубликовано видео ДТП в Доминикане, где пострадали российские туристы

© Sputnik / Denis Voronin
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20191127/28349359/opublikovano-video-dtp-v-dominikane-gde-postradali-rossijskie-turisty.html

Свидетели жуткой аварии в Доминикане сняли видео, на которое запечатлели последствия столкновения автобуса с российскими туристами и грузовиком сразу после ДТП.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. По меньшей мере 15 россиян, попавших в ДТП в Доминикане, остаются в критическом состоянии, порядка 20 человек находятся в местных медицинских центрах, среди них двое детей. Есть сообщения о пострадавшей, у которой ампутировали обе руки, передают российские СМИ.

Происшествие случилось во вторник. По предварительным данным, ДТП произошло из-за резкого манёвра и перестроения грузовика перед туристическим автобусом. В автобусе находилось 39 туристов, преимущественно жители московского региона.

Очевидцы сняли на видео последствия аварии.

На кадрах - шокированные и встревоженные туристы, на заднем фоне слышен громкий плач женщины.

Также можно разглядеть, как люди столпились возле автобуса. Видео, очевидно, было снято сразу после аварии - на место еще не успели приехать специальные службы.

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