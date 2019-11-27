Меланью Трамп вогнали в краску: с первой леди США случился конфуз - видео

Меланья Трамп оказалась в неловкой ситуации, ей пришлось говорить слова благодарности под неодобрительный свист молодых людей.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Первая леди США Меланья Трамп явно не ожидала, что будет освистана на сцене. Но это произошло. В неловкую ситуацию первую леди США поставили студенты. Инцидент произошел в Балтиморе.

На встрече с молодежью Трамп должна была выступить с докладом по проблеме наркозависимости, безопасности в интернете и здоровом образе жизни.

Но аудитория не захотела слушать эту речь. Неодобрительные гневные возгласы раздались сразу после того, как первая леди вышла на сцену. Ей пришлось говорить и улыбаться под продолжавшиеся около пяти минут крики и свист.

Потом Трамп попыталась перекричать молодых людей, но тщетно. После этого первая леди принялась благодарить за "приглашение и гостеприимство", что выглядело крайне нелепо.

По всей вероятности, молодежь таким образом отомстила президенту Трампу за опубликованный в июне твит, в котором тот назвал город Балтимор "грязным, опасным, отвратительным, полным разрухи и кишащим крысами".

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