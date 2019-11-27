Свинья покусилась на свободу слова: журналист атакован в прямом эфире - видео

Нападение произошло в Греции во время прямого включения канала ANT1 о наводнении в поселке Кинета, передача была сорвана.

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Журналист одного из греческих телеканалов во время эфира стал жертвой агрессивной свиньи. Об этом сообщило издание The Guardian.

Нападение произошло во время прямого включения канала ANT1 о наводнении в поселке Кинета.

Журналист Лазос Мантикос пытался поприветствовать зрителей и ведущих, однако в этот момент свинья решила его укусить.

Мужчина рассказал ведущим канала, что свинья гонится за съемочной группой с самого утра. В итоге журналисту пришлось спасаться бегством от агрессивного животного, что и попало в прямой эфир.

Завершить репортаж съемочной группе не удалось.

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