Свинья покусилась на свободу слова: журналист атакован в прямом эфире - видео

КИШИНЕВ, 27 ноя — Sputnik. Журналист одного из греческих телеканалов во время эфира стал жертвой агрессивной свиньи. Об этом сообщило издание The Guardian.
Нападение произошло во время прямого включения канала ANT1 о наводнении в поселке Кинета.
Журналист Лазос Мантикос пытался поприветствовать зрителей и ведущих, однако в этот момент свинья решила его укусить.
Мужчина рассказал ведущим канала, что свинья гонится за съемочной группой с самого утра. В итоге журналисту пришлось спасаться бегством от агрессивного животного, что и попало в прямой эфир.
Завершить репортаж съемочной группе не удалось.
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