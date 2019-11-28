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Канадская полиция. Архивное фото

В Канаде рухнул самолет: есть погибшие

© REUTERS / Mathieu Belanger
Происшествия
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Представитель полиции Джоэл Фишер заявил, что авиасудно упало в лесистой местности. Число погибших также не уточняется.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Одномоторный самолет Piper PA-32R, на борту которого могли находиться до шести человек, разбился в районе канадского города Кингстон. Об этом сообщил телеканал Global News, цитирующий полицию.

Инцидент произошел в среду вечером по местному времени. Как заявил представитель полиции Джоэл Фишер, самолет упал в лесистой местности. Полиция не сообщает, сколько человек было на борту. Число погибших также не уточняется.

"Относительно небольшого упавшего самолета, обнаруженного сегодня вечером, мы подтверждаем, что погибших много", - говорится в Twitter-аккаунте городской полиции.

По данным Канадского совета по безопасности на транспорте, самолет был зарегистрирован в США и направлялся из аэропорта Баттонвиль в Торонто.

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