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Полиция признала происшествие на Лондонском мосту терактом

DANIEL SORABJI
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20191129/28383877.html

Британская полиция заявила, что на теле подозреваемого, устроившего нападение на Лондонском мост, обнаружен муляж взрывного устройства.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Нападение неизвестного на людей в центре Лондона признали терактом.

​Инцидент произошел 29 ноября в центре Лондона около 14 часов по местному времени (около 17 часов по московскому). Очевидцы сообщали, что наблюдали драку между мужчинами, у одного из которых в руке был предмет, предположительно нож. На место прибыли полицейские, после этого стали слышны звуки стрельбы. Полиция сообщила также о нескольких раненных.

"На этом этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту остаются неясными", - подчеркнули в полиции.

Также в полиции подтвердили, что правоохранители стреляли в одного человека.

К настоящему моменту известно, что подозреваемый обезврежен. В ходе осмотра полиция обнаружила на теле мужчины, устроившего ЧА на Лондонском мосту, муляж взрывного устройства.

В настоящее время все прилегающие к Лондонскому мосту дороги перекрыты для автотранспорта и пешеходов. В небе над районом, где произошло стрельба, курсирует вертолет.

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