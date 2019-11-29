Полиция признала происшествие на Лондонском мосту терактом

Британская полиция заявила, что на теле подозреваемого, устроившего нападение на Лондонском мост, обнаружен муляж взрывного устройства.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Нападение неизвестного на людей в центре Лондона признали терактом.

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 29 ноября 2019 г.

​Инцидент произошел 29 ноября в центре Лондона около 14 часов по местному времени (около 17 часов по московскому). Очевидцы сообщали, что наблюдали драку между мужчинами, у одного из которых в руке был предмет, предположительно нож. На место прибыли полицейские, после этого стали слышны звуки стрельбы. Полиция сообщила также о нескольких раненных.

"На этом этапе обстоятельства инцидента на Лондонском мосту остаются неясными", - подчеркнули в полиции.

Также в полиции подтвердили, что правоохранители стреляли в одного человека.

К настоящему моменту известно, что подозреваемый обезврежен. В ходе осмотра полиция обнаружила на теле мужчины, устроившего ЧА на Лондонском мосту, муляж взрывного устройства.

В настоящее время все прилегающие к Лондонскому мосту дороги перекрыты для автотранспорта и пешеходов. В небе над районом, где произошло стрельба, курсирует вертолет.

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