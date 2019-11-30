Купюры разметало на десяток метров: взлом со взрывом в киевском банке - видео

В украинской столице совершено дерзкое ограбление банкомата, но в результате пострадало отделение В Ощадбанка в целом.

КИШИНЕВ, 30 ноя – Sputnik. Двое неизвестных взорвали утром в субботу отделение Ощадбанка в Днепровском районе Киева, разрушена витрина и часть интерьера банка, вокруг здания разлетелись денежные купюры, сообщило издание "Информатор".

Взрыв случился около 4.10. По имеющейся информации у правоохранителей, к преступлению причастны двое мужчин.

"Предварительно, эпицентр взрывной волны шел от банкомата, который, скорее всего, и был целью злоумышленников. Но детонация была такой сильной, что разорвало не только сам банкомат, но и почти полностью разрушило все отделение: внутри осыпался потолок, а витрина выпала наружу", - пишет издание.

Отмечается, что в десяти метрах от банка прямо на газоне лежало множество купюр номиналом 100 гривен. В Киеве ввели полицейскую операцию "Сирена". По словам очевидцев, подрывники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели.

На месте работали взрывотехники и следователи, обстоятельства происшествия и сумма украденных наличных устанавливаются.

Позднее в пресс-службе Национальной полиции Киева подтвердили факт происшествия. "По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газо-воздушной смеси взорвали банкомат. Откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается", - сообщается на сайте.

Пострадавших нет. Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества с крупным ущербом. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

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