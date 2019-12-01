Крупная автокатастрофа в Забайкалье: автобус упал с моста - видео

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Число пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкалье достигло 18, шестеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По информации Госавтоинспекции России, ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги "Могойтуй – Сретинск - Олочи".

Водитель автобуса на маршруте Сретинск-Чита перевозил 43 пассажира, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.



"Предварительно, пострадали 33 человека, 15 из них погибли", - сказал представитель экстренных служб, уточнив, что шестеро госпитализированы в центральную районную больницу.

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