15:17 01 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Автобус с 43 туристами перевернулся в Забайкалье

Крупная автокатастрофа в Забайкалье: автобус упал с моста - видео

© Photo : telegram-канал «Подъем»
Происшествия
Получить короткую ссылку
214 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images//2839/35/28393534.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20191201/28393504/krupnaya-avtokatastrofa-v-zabaykale-avtobus-upal-s-mosta---video.html

Водитель автобуса на маршруте Сретинск-Чита перевозил 43 пассажиров, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Число пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкалье достигло 18, шестеро госпитализированы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

По информации Госавтоинспекции России, ДТП произошло в воскресенье на 60-м километре автодороги "Могойтуй – Сретинск - Олочи".

Водитель автобуса на маршруте Сретинск-Чита перевозил 43 пассажира, авария произошла из-за разрыва переднего колеса.

"Предварительно, пострадали 33 человека, 15 из них погибли", - сказал представитель экстренных служб, уточнив, что шестеро госпитализированы в центральную районную больницу.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Рейсовый автобус с 30 пассажирами попал в аварию вблизи Бельц
Страшная авария с автобусом Кишинев-Затока: трое погибших и 12 пострадавших


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт группы ДДТ в Кишиневе
Российская группа ДДТ рассказала свою "Историю звука" в Кишиневе - фото
Польша возобновит эксплуатацию советских истребителей МиГ-29
Польша возобновит эксплуатацию советских истребителей МиГ-29
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться