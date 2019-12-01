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Сильный ливень

Франция в первый день зимы готовится к потопу: объявлен красный код

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Предупреждение о надвигающемся стихийном бедствии касается двух регионов страны, еще в трех опасность подтоплений расценивается уровнем ниже.

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Красный уровень погодной опасности из-за сильных дождей и паводков объявлен в департаментах Вар и Приморские Альпы на юго-востоке Франции, сообщает метеослужба страны.

Еще в трех департаментах - Альпы Верхнего Прованса, Воклюз и Дром - объявлен оранжевый уровень опасности.

Министерство внутренних дел отмечает, что паводки ожидаются в воскресенье с 15.00 (17.00 по Кишиневу).

Власти призывают жителей следовать инструкциям безопасности, в частности оставаться дома, не пользоваться автомобилями и запастись питьевой водой.

Ранее красный уровень погодной опасности объявлялся на юго-востоке Франции на прошлой неделе. Тогда в результате паводков погибли четыре человека. Множество дорог и автомагистралей оказались недоступны для движения автомобилистов, было приостановлено движение поездов на Лазурном берегу.

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