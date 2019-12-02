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Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии

В результате взрыва самодельной бомбы в Сирии пострадали трое военных РФ

© Sputnik / Михаил Алаеддин
Происшествия
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Инцидент произошел в полутора километрах к западу от населенного пункта Коран, район Кобани провинции Алеппо.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Травмы в результате взрыва самодельной бомбы на пути следования бронированного автомобиля военной полиции в Сирии получили трое российских военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство РФ.

В Минобороны уточнили, что угрозы жизни военных в данный момент нет.

Инцидент произошел в полутора километрах к западу от населенного пункта Коран, район Кобани провинции Алеппо. 

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Российско-турецкое патрулирование

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они призваны содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проводить совместное патрулирование.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Начались разведывательные полеты и разминирование.

Во время патрулирования военнослужащие передвигаются на российских бронированных автомобилях "Тигр" и "Тайфун".

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