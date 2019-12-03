Затонувшее близ Одессы судно под молдавским флагом обещают убрать к концу года

Танкер "Делфи" во время сильного шторма на море сорвался с якоря и сел на мель в ночь на 22 ноября.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Владелец затонувшего около Одессы танкера "Делфи" вышел на связь и пообещал убрать судно своими силами до конца года, сообщил РИА Новости во вторник и.о. начальника Одесского филиала "Администрации морских портов Украины" (АМПУ) Денис Карпов.

Ранее танкер "Делфи" под флагом Молдавии сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. Как сообщило украинское интернет-издание "Думская", танкер сел на мель в ночь на 22 ноября, на борту был экипаж из трех человек. В морском агентстве Молдавии заявили, что танкер "Делфи" был лишен права ходить под флагом республики больше года назад.

По информации интернет-издания "Думская.net", во время заседания комиссии Одесского горсовета по вопросам ЖКХ, экологии и чрезвычайных ситуаций Карпов сообщил, что 29 ноября от судовладельца было получено письмо, в котором он подтвердил, что сможет поднять судно собственными силами до конца этого года.

И. о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов ранее сообщил, что содержание нефтепродуктов в месте крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе превышало норму в 157 раз.

Позднее в горсовете заявили, что уровень загрязнения побережья Черного моря благодаря шторму снизился почти в восемь раз.

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