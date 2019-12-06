Молдаванин хотел провезти более 11 тысяч контрабандных сигарет в бензобаке

Подозрения вызвал автомобиль Volkswagen Sharan, на котором наш соотечественник въехал на территорию Румынии.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik, Анна Руссу. Совместная молдавско-румынская контрольная группа обнаружила на КПП Стынка-Яссы крупную партию контрабандных сигарет на сумму более 35 тысяч молдавских леев в автомобиле гражданина РМ.

Водитель в возрасте 27 лет попытался незаконно провезти товар в автомобиле марки Volkswagen Sharan, зарегистрированном в Литве.

В результате тщательной проверки машины пограничники и таможенники обнаружили в баке и в заднем крыле автомобиля 11 880 сигарет различных марок. Товар, который мужчина намеревался провезти в Румынию, был конфискован.

Нарушитель подвергнут штрафу в размере 5 000 румынских леев.

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