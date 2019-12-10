Стрельба в чешской больнице: погибли 6 человек

Полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 см, заявил журналистам руководитель местного МВД Ян Гамачек.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik. В чешском городе Острава произошло ЧП: неизвестный открыл огонь в одной из палат местной больницы, погибли 6 человек. Официальное сообщение об инциденте размещено в Twitter МВД страны. Также там опубликовано фото предполагаемого убийцы.

Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pravděpodobném podezřelém. Zároveň vyzýváme k maximální možné obezřetnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie ČR (@PolicieCZ) 10 декабря 2019 г.

​По словам первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров.

Правоохранительные органы просят очевидцев помочь в розыске.

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