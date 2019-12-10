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Неизвестный открыл огонь в одной из палат больницы в городе Острава на северо-востоке Чехии

Стрельба в чешской больнице: погибли 6 человек

© REUTERS / LUKAS KABON
Происшествия
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Полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 см, заявил журналистам руководитель местного МВД Ян Гамачек.

КИШИНЕВ, 10 дек – Sputnik.  В чешском городе Острава произошло ЧП: неизвестный открыл огонь в одной из палат местной больницы, погибли 6 человек.  Официальное сообщение об инциденте размещено в Twitter МВД страны. Также там опубликовано фото предполагаемого убийцы.

​По словам первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, полиция ищет мужчину в красной куртке ростом около 180 сантиметров.

Правоохранительные органы просят очевидцев помочь в розыске.

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