Последствия непогоды: в массовое ДТП попали 48 автомобилей - видео

Из-за случившегося ЧП правоохранители были вынужденны временно ограничить движение на этом участке дороги.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В пригороде Владивостока из-за снегопада произошло авария - столкнулись 48 автомобилей.

Инцидент произошел на девятом километре трассы Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз. В результате столкновения семь человек получили травмы.

Из-за случившегося пришлось ограничить движение на этом участке дороги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Надега Тут⬇️ (@nadega_tut) 10 Дек 2019 в 7:39 PST

Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.

Власти Владивостока порекомендовали предприятиям сократить рабочий день, так как, по данным синоптиков, после 16.00 снегопад усилится, порывы метра могут достигать 25 метров в секунду.

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