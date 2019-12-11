Последствия непогоды: в массовое ДТП попали 48 автомобилей - видео

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В пригороде Владивостока из-за снегопада произошло авария - столкнулись 48 автомобилей.
Инцидент произошел на девятом километре трассы Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз. В результате столкновения семь человек получили травмы.
Из-за случившегося пришлось ограничить движение на этом участке дороги.
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Сотрудники ГИБДД контролируют ситуацию и оказывают помощь водителям.
Власти Владивостока порекомендовали предприятиям сократить рабочий день, так как, по данным синоптиков, после 16.00 снегопад усилится, порывы метра могут достигать 25 метров в секунду.
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