Анталья под беспрецедентным ударом средиземноморской зимы: потоп и град

Власти региона объявили "красный" код погодной опасности в шести районах провинции. Самые сильные дожди ожидаются в Кемере.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik. прогнозируют, что в турецкой Анталье в ближайшие два дня пройдут сильные ливни и град, сообщают синоптики.

© Photo : AccuWeather Погода в Анталье

Власти региона объявили "красный" код погодной опасности в шести районах провинции.

Метеорологи подчеркивают, что такое в истории Турции произошло впервые.

По прогнозам, порывы ветра будут достигать до 20-23 метров в секунду. Местных жителей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости. Все силы МЧС и коммунальных служб приведены в полную готовность.

По расчетам метеорологов, самые сильные дожди ожидаются в Кемере. Возможны затопление ливневой канализации, подтопление домов, обрывы линий электропередач, падение деревьев. Не исключены сбои в расписании авиасообщения.

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