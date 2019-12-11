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Анталья под беспрецедентным ударом средиземноморской зимы: потоп и град

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20191211/28512053/antalya-pod-udarom-sredizemnomorskoy-zimy-potop-i-grad.html

Власти региона объявили "красный" код погодной опасности в шести районах провинции. Самые сильные дожди ожидаются в Кемере.

КИШИНЕВ, 11 дек – Sputnik.  прогнозируют, что в турецкой Анталье в ближайшие два дня пройдут сильные ливни и град, сообщают синоптики.

Погода в Анталье
© Photo : AccuWeather
Погода в Анталье

Власти региона объявили "красный" код погодной опасности в шести районах провинции.

Метеорологи подчеркивают, что такое в истории Турции произошло впервые.

По прогнозам, порывы ветра будут достигать до 20-23 метров в секунду. Местных жителей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости. Все силы МЧС и коммунальных служб приведены в полную готовность.

По расчетам метеорологов, самые сильные дожди ожидаются в Кемере. Возможны затопление ливневой канализации, подтопление домов, обрывы линий электропередач, падение деревьев. Не исключены сбои в расписании авиасообщения.

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