Пожар в одесском колледже: число погибших выросло до 16

Мероприятия по ликвидации ЧП в Одессе продолжаются, специалисты демонтировали аварийную стену, проводятся работы по установлению подпорных балок в двух секторах здания.

КИШИНЕВ, 12 дек – Sputnik. Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 16, из-под завалов достали всех людей, которые считались пропавшими. Об этом в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что утром 12 декабря, спасатели достали из-под завалов последних людей, которые считались пропавшими. Известно, что 14 человек были найдены на месте пожара, еще двое скончались в больнице.

Трагедия в Одесском колледже экономики произошла 4 ноября. Президент страны Владимир Зеленский заявил, что поручил местным властям сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии. Полиция завела уголовное дело, следствие рассматривает три версии возгорания - неисправность электрооборудования, умышленный поджог и неосторожное обращение с огнем.

В пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что мероприятия по ликвидации ЧП продолжаются, специалисты демонтировали аварийную стену. По данным ведомства, в результате пожара пострадали 30 человек, восемь из них остаются в больнице.

Ранее в ГСЧС заявили об угрозе обрушения сгоревшего здания. Проводятся работы по установлению подпорных балок в двух секторах здания.

Также были названы суммы компенсаций семьям погибших. Семьи погибших получат по 100 тысяч гривен, а пострадавшие - по 10-15 тысяч. Для этого из областного бюджета выделят больше 2 млн грн.

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