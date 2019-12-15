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Accident

Злой рок или случайность: сын певицы Валерии попал в третье ДТП за неделю

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Сын певицы Валерии Арсений снова стал героем хроники происшествий, уже в третий раз он попал в аварию.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Арсений - сын певицы Валерии (Алла Перфилова) от второго мужа, продюсера Александра Шульгина, снова попал в ДТП.

Молодой человек сообщил в своем аккаунте в Instagram, что это третий подобный инцидент за неделю. 

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-та", — написал Арсений, выложив видео с места очередного ДТП.

Он отметил, что машины лишь слегка задели друг друга, на место аварии сотрудников ДПС решили не вызывать.

Ранее, 8 декабря, Арсений Шульгин попал в более серьёзное ДТП, когда вместе со своей девушкой возвращался из Москвы в Санкт-Петербург. Автомобиль занесло, и он врезался в отбойник, молодому человеку понадобилась помощь врачей: у него оказались разорваны губы, которые пришлось зашивать, и расшатались зубы. Девушка получила перелом руки.

Выписавшись 13 декабря из больницы, Арсений попал в другое ДТП. Такси, в котором он ехал, врезалось в автобус. Тогда Шульгин предположил, что происходит что-то странное.

""Что это такое? Что происходит? Может, больше вообще в машину просто нельзя садиться мне?", - написал он в своем аккаунте.



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