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Два региональных поезда столкнулись. Архивное фото

Серьезное происшествие в Румынии: столкнулись два поезда - есть пострадавшие

© REUTERS / STRINGER
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20191218/28586544/serieznoe-proisshestvie-romania-stolknulis-dva-poezda-est-postradavshie.html

Руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат сообщил, что по предварительной информации ранены трое пассажиров и два механика. Их травмы оцениваются специалистами, как не серьезные.

БУХАРЕСТ, 18 дек – Sputnik. В Румынии произошло железнодорожное происшествие - лоб в лоб столкнулись два поезда - пассажирский и товарный. Пострадали пятеро человек, сообщает ro.sputnik.md.

Инцидент зарегистрирован между населенными пунктами Плоешть и Бразь.

Руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат сообщил, что по предварительной информации ранены трое пассажиров и два механика. Их травмы оцениваются специалистами, как несерьезные.

На место происшествия были направлены 20 машин скорой помощи SMURD и вертолет.

Причины происшествия пока неизвестны.

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