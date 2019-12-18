Серьезное происшествие в Румынии: столкнулись два поезда - есть пострадавшие

Руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат сообщил, что по предварительной информации ранены трое пассажиров и два механика. Их травмы оцениваются специалистами, как не серьезные.

БУХАРЕСТ, 18 дек – Sputnik. В Румынии произошло железнодорожное происшествие - лоб в лоб столкнулись два поезда - пассажирский и товарный. Пострадали пятеро человек, сообщает ro.sputnik.md.

Инцидент зарегистрирован между населенными пунктами Плоешть и Бразь.

Руководитель Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии Раед Арафат сообщил, что по предварительной информации ранены трое пассажиров и два механика. Их травмы оцениваются специалистами, как несерьезные.

На место происшествия были направлены 20 машин скорой помощи SMURD и вертолет.

Причины происшествия пока неизвестны.

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