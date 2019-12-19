Еще одна загадка Челябинского метеорита: почему над ним взмыл стеклянный купол

КИШИНЕВ, 19 дек – Sputnik. Возможной причиной того, что над хранящимся в музее фрагментом Челябинского метеорита самопроизвольно поднялся купол, могли стать радиосигналы, совпавшие с сигналом от пульта управления куполом, заявил РИА Новости в четверг директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский.

Как ранее рассказали агентству в музее, днем 14 декабря купол, под которым находится фрагмент метеорита, самостоятельно поднялся. Позже директор музея объяснил, что купол управляется только с пульта по определенной схеме: нужно подойти к метеориту не дальше, чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров. Он уточнял, что технической ошибки специалисты не обнаружили, но он допустил, что был возможен технический сбой.

Челябинцы обратятся в компанию из германского города Кассель, изготовившую купол, под которым находится фрагмент метеорита, чтобы обсудить данный инцидент и возможные его причины

"Все должно быть понятно и объяснимо, надо дойти до истины. Она (причина) либо техническая, либо электронная, либо это радиосигналы. В качестве фантастической версии я допускаю такую: вокруг нас сейчас много радиосигналов и, допустим, впервые за 6 лет такой сигнал совпал с тем сигналом, который исходит от пульта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, это был сильный сигнал, раз дошло до поднятия купола. "Конечно, это возможность – миллиардная и больше, но теоретически такое возможно", - уточнил директор.

Он добавила, что откуда-то мог исходить сигнал, аналогичный тому, который исходит от пульта управления.

По его мнению, самозапуститься механизмы не могут, скачка напряжения в тот день не было. Также не было землетрясения или какого-то механического воздействия, добавил он, сообщив, что о поломке механизмов речи не идет.

В Челябинской области 15 февраля 2013 года тысячи людей наблюдали в небе очень яркий болид. В первые минуты после пролета болида наблюдатели видели расширение и закручивание его дымного шлейфа, но затем испытали удар воздушной волны. Он был похож на звук сильного взрыва. Фрагменты метеорита находили в окрестностях Чебаркуля, но самый большой фрагмент – более 600 килограммов – был поднят из озера. В настоящее время он хранится в Челябинске в государственном историческом музее "Южный Урал" под специальным куполом в выставочном зале, посмотреть на него могут все желающие. Вес хранящегося в музее фрагмента составляет около 500 килограммов.

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