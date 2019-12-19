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В центре Москвы произошла стрельба

Стрельба в центре Москвы: выстрелы раздались у здания ФСБ - видео

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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В результате инцидента на Кузнецком мосту пострадали несколько человек, движение в районе Большой Лубянки перекрыли.

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве.

Как рассказали в Федеральной службе безопасности, преступник нейтрализован. В результате инцидента на Кузнецком мосту пострадали несколько человек.

Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), движение в районе Большой Лубянки перекрыли.

Метро Москвы работает в штатном режиме после сообщений о перестрелке в центре города, возможны ограничения на вход и выход на станции "Лубянка", сообщается в Twitter столичного метрополитена.

По факту стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту стрельбы на улице Большая Лубянка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов). Проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что в результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве крайне тяжелые ранения получили два сотрудника ФСБ .

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