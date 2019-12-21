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Вид из кабины пилотов самолёта Boeing 767

Японский Boeing с горящим двигателем идет на вынужденную посадку - видео

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Лайнер, вылетевший в Токио рейсом 246 из аэропорта Фукуока, примерно через час был вынужден вернуться назад.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В Сети появилось видео вынужденной посадки самолета Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) в аэропорту вылета.

Лайнер, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио, из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета.

На борту находились 270 пассажиров и восемь членов экипажа, они не пострадали.

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