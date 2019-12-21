Японский Boeing с горящим двигателем идет на вынужденную посадку - видео

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В Сети появилось видео вынужденной посадки самолета Boeing 767 японской авиакомпании ANA (All Nippon Airways) в аэропорту вылета.
Лайнер, вылетевший рейсом 246 из аэропорта Фукуока в аэропорт Ханэда в Токио, из-за возгорания в правом двигателе вернулся в аэропорт Фукуока спустя час после взлета.
На борту находились 270 пассажиров и восемь членов экипажа, они не пострадали.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK