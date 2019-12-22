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Сотрудники МЧС РФ на тушении пожара

Крупное возгорание на нефтехимическом заводе в Уфе - видео

© Sputnik / Анатолий Медведь
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Прибывшие на место происшествия специалисты ГУ МЧС присвоили пожару повышенный ранг сложности номер три.

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Спасатели сообщили, что горит производственное здание на площади 1,6 тысячи квадратных метров на предприятии "Опытный завод Нефтехим" в Уфе. 

Затем пришло уточнение, что огонь подпитывает легковоспламеняющаяся жидкость и есть опасность распространения огня на другие здания. 

На тушении пожара первоначально работали 75 человек, 21 единица техники и пожарный поезд. Затем были привлечены дополнительные силы и средства.

К утру, по данным в МЧС, пожар на заводе был локализован на площади две тысячи квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет.

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