Бетономешалка нырнула в Неву, ее доставали девять единиц техники - видео, фото

Инцидент, произошедший рано утром, потребовал привлечения больших техсредств и сил, в том числе водолазов.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Авария случилась в Невском районе Санкт-Петербурга на Октябрьской набережной. Видеорегистратор идущего сзади автомобиля заснял момент ДТП.

Водитель бетоновоза врезался в здание, задел такси и съехал в Неву. Течением упавшую машину стало относить по направлению к мосту Александра Невского.

На месте происшествия прибыли спасательные и экстренные службы города. Автомобиль удалось его зафиксировать тросами в 20 метрах от берега.

"Водолазы обследовали затонувший автомобиль и обнаружили в его кабине документы на имя мужчины 1990 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В спасательной службе подчеркнули, что судьба водителя остается неизвестной.

Позже в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу сообщили, что автомобиль с бетоносмесителем с помощью восьми единиц различной техники и 130-тонного автокрана автомобиль был извлечен из реки Нева в районе Малоохтинского проспекта.

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