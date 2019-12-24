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Актер Джеки Чан

На волосок от смерти: Джеки Чан едва не утонул на съемках

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Во время съемок одного из эпизодов картины, выход которой намечен на 2020 год, Джеки Чана пришлось спасать из воды, где он оказался в ловушке.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Известный китайско-американский актер Джеки Чан чуть не погиб, когда исполнял трюк во время съемок боевика "Авангард". Об этом пишет The Star online.

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В ходе работы над указанным эпизодом, который снимали в море, Чан попал в ловушку, оказавшись под камнями. Тогда актер едва не утонул.

На пресс-конференции в Пекине Чан рассказал, что в тот момент очень испугался, но ему удалось сохранить спокойствие и не поддаться панике.

К счастью, все завершилось благополучно - съемочная группа оперативно отреагировала и вытащила актера из воды. После Чан еще какое-то время успокаивал режиссера картины Стэнли Тонга, который боялся худшего.

Выход фильма запланирован на январь 2020 года.

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