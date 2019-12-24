На волосок от смерти: Джеки Чан едва не утонул на съемках

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Известный китайско-американский актер Джеки Чан чуть не погиб, когда исполнял трюк во время съемок боевика "Авангард". Об этом пишет The Star online.
На пресс-конференции в Пекине Чан рассказал, что в тот момент очень испугался, но ему удалось сохранить спокойствие и не поддаться панике.
К счастью, все завершилось благополучно - съемочная группа оперативно отреагировала и вытащила актера из воды. После Чан еще какое-то время успокаивал режиссера картины Стэнли Тонга, который боялся худшего.
Выход фильма запланирован на январь 2020 года.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK