Истребитель МиГ-29 разбился на северо-западе Ирана - СМИ

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Истребитель МиГ-29 разбился в среду днем на северо-западе Ирана - пилот погиб. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокорпорация IRIB.
"По сообщению ряда источников, летчик истребителя МиГ-29 погиб", - отмечает IRIB.
Отмечается, что инцидент произошел в горах Сабалан неподалеку от города Ардебиль в северо-западной части Ирана.
Другие подробности катастрофы в настоящее время выясняются.
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