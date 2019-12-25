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Авиакатастрофа. Архивное фото

Истребитель МиГ-29 разбился на северо-западе Ирана - СМИ

© Sputnik / Сергей Аверин
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_incidents/20191225/28669291.html

Некоторые источники сообщают о гибели летчика истребителя МиГ-29, говорится в сообщении телерадиокорпорации IRIB.

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Истребитель МиГ-29 разбился в среду днем на северо-западе Ирана - пилот погиб. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокорпорация IRIB.

"По сообщению ряда источников, летчик истребителя МиГ-29 погиб", - отмечает IRIB.

Отмечается, что инцидент произошел в горах Сабалан неподалеку от города Ардебиль в северо-западной части Ирана.

Другие подробности катастрофы в настоящее время выясняются.

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