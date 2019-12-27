ЧП в Казахстане: пассажирский самолет рухнул в Алма-Ате, есть жертвы

Большую часть пострадавших увезли по больницам, на месте трагедии продолжают оставаться больше десятка карет скорой помощи.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. Девять человек погибли, еще девять, в том числе шестеро детей пострадали при крушении пассажирского самолета Fokker-100 в Алма-Ате, сообщает Sputnik Казахстан.

Трагедия произошла утром 27 декабря во время вылета самолета авиакомпании Bek Air из Алма-Аты в Нурсултан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло на здание вблизи жилого сектора. Возгорания не произошло.

На месте работают экипажи дорожной патрульной полиции, регулируют движение транспорта, с целью обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи. Неотложки продолжают пребывать к центральному входу терминала алматинского аэропорта.

Большую часть пострадавших уже увезли по больницам города, на месте продолжают оставаться больше десятка карет скорой помощи.