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На месте крушения самолета Фоккер-100 в Алма-Аты идут спасательные работы

В авиакатастрофе под Алматы погиб председатель совета генералов Казахстана

© Sputnik / Stringer
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В числе погибших в авиакатастрофе под Алма-Атой председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров .

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В крушении самолета "Бек Эйр", который летел из Алматы в Нур-Султан, погибли 14 человек, выжили 79, более 20 пассажиров госпитализированы в состоянии разной степени тяжести, передает Sputnik Казахстан с ссылкой на местные правительственные структуры. 

(Upd!)В МВД Казахстана уточнили, что в результате крушения самолёта вблизи Алматы погибли 12 человек, пострадали 49.

В числе погибших председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Ранее сообщалось о 9 погибших. Авиакатастрофа произошла около 7 утра по местному времени. На борту лайнера находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение, а затем столкнулось с двухэтажным строением.

Создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Аскаром Маминым.

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