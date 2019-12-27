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В МВД Казахстана уточнили количество жертв авиакатастрофы под Алматы

© REUTERS / Pavel Mikheyev
Происшествия
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Ранее сообщалось о 14 погибших. По уточненным данным МВД Казахстана, - жертв авиакатастрофы 12, десять человек погибли на месте, двое скончались в больнице.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В МВД Казахстана уточнили, что в результате крушения самолёта вблизи Алматы погибли 12 человек, пострадали 49.

ЧП произошло около 7 утра по местному времени. На борту лайнера находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа. Воздушное судно потеряло высоту и пробило бетонное ограждение, а затем столкнулось с двухэтажным строением, передает Sputnik Казахстан.

Ранее сообщалось о 14 погибших в результате этой катастрофы.

"Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: 2 гражданина Украины, 1 гражданин Кыргызстана, 1 гражданин Китая, остальные граждане Казахстана. В результате катастрофы 10 человек погибли на месте, двое скончались в больнице", - сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана. 

На месте крушения самолета Фоккер-100 в Алма-Аты идут спасательные работы
© Sputnik / Stringer
В авиакатастрофе под Алматы погиб председатель совета генералов Казахстана
Состояние десяти пассажиров потерпевшего крушение в Казахстане самолёта оценивается как крайне тяжёлое.

Заместитель премьера Казахстана Роман Скляр в ходе брифинга в аэропорту Алматы рассказал некоторые подробности авиакатастрофы.

По его словам, после взлета самолет резко накренился вправо, дважды коснулся хвостовой частью взлетной полосы. При этом взлетная полоса находилась в идеальном состоянии. Бортовые самописцы найдены.

Президент России Владимир Путин выразил главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву соболезнования в связи с трагедией: "В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных".

Корреспонденты Sputnik Казахстан ведут онлайн-трансляцию с места событий.



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