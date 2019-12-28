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Пострадавший в больнице, архивное фото

Авиакатастрофа в Казахстане: врачи рассказали о состоянии пострадавших

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Большинство пассажиров, пострадавших в авиакатастрофе под Алматы, смогут полностью восстановиться, уверены врачи.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Около 50 пассажиров, пострадавших в авиакатастрофе под Алматы, остаются в больнице, семеро из них находятся в тяжелом состоянии, об этом заявил глава местного управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает Sputnik Казахстан.

В пятницу утром, 27 декабря, самолет авиакомпании Bek Air, который должен был совершить рейс Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, в том числе командир воздушного суда.

"В больницах остаются 49 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии, 42 - в стабильном, в том числе девять детей, пять человек готовятся к выписке из больниц", - сказал Абильдаев.
© REUTERS / Pavel Mikheyev
В МВД Казахстана уточнили количество жертв авиакатастрофы под Алматы

Он уточнил, что по прогнозам медиков, большинство пострадавших пассажиров смогут полностью восстановиться.

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Врачи местной больницы отметили, что за первый день среди пострадавших больных отмечается улучшение динамики.

Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий трагедии, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в причинах трагедии и наказать виновных по всей строгости закона. В субботу, 28 декабря, в Казахстане объявлен общенациональный траур.

Корреспонденты Sputnik Казахстан передают последние известия о событиях вокруг авиакатастрофы в режиме реального времени.

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