Спасая жизни пассажиров, в Подмосковье погиб водитель автобуса из Молдовы

Водитель пытался уйти от столкновения после того, как идущая впереди фура начала опасный маневр. Среди пассажиров пострадавших нет.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Водитель рейсового автобуса, гражданин Молдовы, погиб в Подмосковье, сообщают российские СМИ.

Трагедия произошла в районе посёлка Марков Лес на трассе А-108. Автобус следовал из Санкт-Петербурга в Кишинев. Когда идущая впереди фура начала опасный маневр, разворачиваясь в неположенном месте, водитель автобуса попытался уйти от столкновения, однако задел корпус грузовика.

В результате от удара автобус сошел с дороги в кювет. Водитель погиб на месте от удара о лобовое стекло.

По сообщению ГУ МВД РФ по Московской области, в автобусе было 32 пассажира, включая двух водителей. Второй водитель и пассажиры не пострадали, сообщает life.ru.

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