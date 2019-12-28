Спасая жизни пассажиров, в Подмосковье погиб водитель автобуса из Молдовы

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Водитель рейсового автобуса, гражданин Молдовы, погиб в Подмосковье, сообщают российские СМИ.
Трагедия произошла в районе посёлка Марков Лес на трассе А-108. Автобус следовал из Санкт-Петербурга в Кишинев. Когда идущая впереди фура начала опасный маневр, разворачиваясь в неположенном месте, водитель автобуса попытался уйти от столкновения, однако задел корпус грузовика.
В результате от удара автобус сошел с дороги в кювет. Водитель погиб на месте от удара о лобовое стекло.
По сообщению ГУ МВД РФ по Московской области, в автобусе было 32 пассажира, включая двух водителей. Второй водитель и пассажиры не пострадали, сообщает life.ru.
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