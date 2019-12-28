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ДТП с участием автобуса, иллюстративное изображение

Опубликовано видео с места аварии в Подмосковье, где погиб молдаванин

© Photo : Facebook / IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Автобусом управлял гражданин Молдовы. Спасая пассажиров, он пытался уйти от столкновения с грузовиком.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Авария с участием автобуса и грузовика, произошедшая в субботу в Подмосковье, унесла жизнь гражданина Молдовы. В автобусе находились 30 пассажиров. По предварительным данным, пострадавших среди них нет. На месте аварии работают экстренные службы.

В сети опубликовано видео с места трагедии.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что автобус следовал из Санкт-Петербурга в Молдову, ехал за фурой. Когда грузовик начал делать опасный разворот в неположенном месте, водитель стал уходить от столкновения, но по касательной задел корпус фуры, в результате чего автобус слетел на обочину.

Также в субботу на трассе Окница-Атаки произошла серьезная автокатастрофа со смертельным исходом.

Число жертв ДТП в Молдове неуклонно растет, лишь за 11 месяцев уходящего года, с января  по конец ноября, на дорогах страны погибли 232 человека, а травмы получили - 2752.

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