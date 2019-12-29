В Яссах перевернулся автобус с десятью гражданами Республики Молдова

По словам представителей SMURD, пассажиры, получившие множественные травмы, отказались от госпитализации, а один и вовсе ушел в неизвестном направлении.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. В румынском уезде Яссы близ села Рэдукэнень на мокрой дороге перевернулся микроавтобус, в котором находились десять граждан Республики Молдова.

На место происшествия был отправлен реанимобиль и несколько машин скорой помощи. Выяснилось, что травмы в результате ДТП получили трое пассажиров, все они отказались от госпитализации, сообщает управление SMURD в Яссах.

"Звонок в службу 112 поступил в 9.13 утра. Пассажиры самостоятельно покинули автобус. Когда прибыли медицинские бригады, один из пассажиров микроавтобуса ушел в неизвестном направлении. Все пострадавшие отказались от госпитализации", - цитирует агентство Agerpres слова пресс-секретаря управления по чрезвычайным ситуациям Ясс Сильвии Болохан.

Управлением полиции Ясс возбуждено уголовное дело против 27-летнего водителя микроавтобуса, который не предпринял необходимых мер предосторожности в неблагоприятных погодных условиях и потерял управление автобусом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK