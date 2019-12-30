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Полиция Техаса. Архивное фото

В Сети опубликовано видео стрельбы в церкви Техаса

© CC BY 2.0 / Office of Public Affairs / Operaton Triple Beam Houston 2018-16
Происшествия
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Представитель ФБР США отметил, что следствие не готово распространить информацию о личности стрелка.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. В американском городе Уайт-Сеттлмент (штат Техас) в местной церкви неизвестный открыл огонь по прихожанам, два человека погибли, один получил ранения, стрелка ликвидировала на месте охрана.

Видео инцидента было размещено в Сети.

СМИ уточняют, что прихожанин и один из сотрудников службы охраны церкви скончались по пути в больницу. В результате стрельбы пострадал еще один человек. Он находится в больнице в критическом состоянии.

Представитель Федерального бюро расследований (ФБР) США Мэттью ДеСарно отметил, что следствие не готово распространить данные о личности стрелка. К настоящему моменту неизвестны его мотивы.

Ранее сообщалось, что в уходящем году жертвами массовых убийств в США стали 211 человек. 33 инцидента, где погибло не менее четырех человек, связаны со стрельбой.

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