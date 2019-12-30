Авиакомпания назвала возможную причину крушения самолета в Казахстане

Командир самолетов авиакомпании Александр Колесников отметил, что аэропорт Алматы - один из немногих, где почти никогда не бывает ветра.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Авиакатастрофа с самолетом Bek Air могла произойти из-за "спутного следа" взлетевшего за минуту до этого Airbus, заявил представитель авиакомпании в ходе пресс-конференции в Алматы, пишет Sputnik Казахстан.

Додон выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане>>>

В Самолет, летевший по направлению Алматы - Нур-Султан, 27 декабря разбился близ поселка Гульдала. При взлете он потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 49.

"Предполагаемая причина - судно Airbus, которое взлетело за минуту до этого. Есть такое явление, как спутный след. Летчики склоняются именно к этому", - сказал шеф-пилот компании Юрий Саппаров.

При этом в авиакомпании отметили, что не обвиняют кого-то, а только предполагают.

Командир самолетов авиакомпании Александр Колесников отметил, что аэропорт Алматы - один из немногих, где почти никогда не бывает ветра.

"Плюс к этому - у самолета Airbus был двигатель нового поколения Neo. В Air Astana два года эксплуатируют (двигатель). Все это послужило причиной того, что спутный след был таким длительным. Они только начали появляться. Это начало печальной статистики нового двигателя самолета", - считает Колесников.

В Bek Air объяснили, что спутный след за самолетом образуется реактивными струями двигателей, пограничным слоем, сошедшим с поверхности самолета, и кольцевыми вихрями, сбегающими с концов крыла. Длина спутного следа составляет от 12 до 30 километров. Воздействия спутного следа на попавший в него самолет выражается в кренении воздушного судна. Поэтому попадание в спутный след опасно при взлете и посадке.

Попадание в спутный след, как правило, неожиданно для пилота, и поэтому часто воспринимается им как внезапный отказ системы управления.

Следствие рассматривает три версии крушения: техническая неисправность, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании. В понедельник, 30 декабря, была озвучена еще одна версия - работа навигационных служб.

На данный момент работа авиакомпании приостановлена.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK