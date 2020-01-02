Взрыв газа, вызвавший разрушения, ранения и эвакуацию - видео

Чрезвычайное происшествие, которое произошло в жилом доме в Твери, попало в объектив камеры видеонаблюдения.

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева. На кадрах, опубликованных каналом РЕН ТВ, видно, как ударом выбивает стекла.

Пострадали два человека, их доставили в областную больницу. Из подъезда эвакуировали 52 жильца, их временно разместили в здании школы и гостинице "Юность".

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.

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