Взрыв в Багдаде: военная база США подверглась ракетному обстрелу

Местные СМИ передают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства, на данный момент о пострадавших не сообщается.

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Военно-воздушная база "Балад", которую использовали американские военные на севере Багдада, подверглась в субботу ракетному обстрелу, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".

Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа "Катюша".

Ранее источник в органах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что новый взрыв был слышен в субботу и в центре так называемой "зеленой зоны" в иракской столице.

Местные СМИ сообщают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.

По свежим сведениям, в результате обстрела пять человек получили ранения. Информации об убитых не поступала к этому часу.

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