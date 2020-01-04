Взрыв в Багдаде: военная база США подверглась ракетному обстрелу

КИШИНЕВ, 4 янв - Sputnik. Военно-воздушная база "Балад", которую использовали американские военные на севере Багдада, подверглась в субботу ракетному обстрелу, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
Сообщается, что на территории базы взорвались две ракеты типа "Катюша".
#Breaking— Blesa Shaways (@Bilesa_Shaweys) 4 января 2020 г.
Photos shows the aftermath of rocket attack targeted #Baghdad’s green zone and #US embassy in #Iraq. pic.twitter.com/ic2I1dqPmC
Ранее источник в органах безопасности Ирака сообщил РИА Новости, что новый взрыв был слышен в субботу и в центре так называемой "зеленой зоны" в иракской столице.
Местные СМИ сообщают, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.
По свежим сведениям, в результате обстрела пять человек получили ранения. Информации об убитых не поступала к этому часу.
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